مناورات عسكرية كندية في القطب الشمالي

ستنفذ القوات المسلحة الكندية في منطقة نونافوت بالمنطقة القطبية الشمالية، مناورات عسكرية تحت اسم " NOREX-2018" .

وذكرت وزارة الدفاع الكندية أمس، أن المناورات ستجري في الفترة من 4 إلى 17 فبراير الجاري. وسيشارك فيها 235 عسكريا من الفرقة الرابعة الكندية بما في ذلك وحداتها الميكانيكية وكذلك مجموعات من قوات الرينجر الكندية التي تتشكل عادة من ممثلي الشعوب الأصلية في البلاد.

وخلال التدريبات سيتمكن العسكريون من تحسين مهاراتهم القتالية والتدرب على فنون المناورة والصمود في الظروف المناخية القاسية.

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وقال قائد الفرقة الرابعة الكندية الجنرال ستيفين كادين: "ستستعرض مناورات NOREX-2018، قدرتنا على رد الفعل السريع عند ظهور حالات طوارئ في أقصى الشمال بالقطب الشمالي خلال الظروف المناخية القاسية في فصل الشتاء. وستساعد كذلك في تعزيز خبراتنا في مجال حماية المصالح القومية في مناطق شمال كندا".

المصدر: تاس

ادوارد سافين