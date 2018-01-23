مسؤول روسي سابق: النرويج تسعى للاستيلاء على "أرخبيل سبيتسبيرغن"

يرى سفير موسكو السابق في أوسلو، ألكسندر إيغناتييف، أن "النرويج تسعى للاستيلاء على أرخبيل سبيتسبيرغن في القطب الشمالي، حيث تتمتع روسيا بوضع خاص ونشاط اقتصادي.

وقال إيغناتييف خلال قراءات عيد الميلاد في الجمعية الجغرافية الروسية: "حق إدارة سبيتسبيرغن يعود للنرويج. لكن يجب التنويه إلى أن النرويجيين اتخذوا خلسة خطوات لتعزيز سلطتهم هناك".. "أظن أنهم يستعدون ويعتزمون اتخاذ إجراءات ليصبح (أرخبيل) سبيتسبيرغن في نهاية المطاف جزءا من أراضيهم بشكل كامل".

تجدر الإشارة إلى أن سفالبارد (سبيتبيرغن) هو أرخبيل في المحيط المتجمد الشمالي، ويتكون من جزر تقع شمال قارة أوروبا في حوالي منتصف الطريق القاري بين النرويج والقطب الشمالي، ويتكون من مجموعة جزر، ثلاث منها مأهولة بالسكان وهي "سبيتسبيرغن" و"بيورنويا" و"هوبن".

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وتم الاعتراف بسيادة النرويج على الجزر التي لم تكن داخل ملكية معينة وفقا لمعاهدة "سفالبارد"، إذ تنصّ المعاهدة التي تمثّل روسيا جزءا منها، بمنح الأطراف المشاركة في المعاهدة حقوق متساوية لاستغلال الموارد الطبيعية في الأرخبيل ومياهه الإقليمية.

وأقر البرلمان النرويجي في العام 1947 بأن الاتحاد السوفيتي يعتبر بلدا شريكا معه في مصالح اقتصادية خاصة "بسبيتبيرغن"، ومنذ العام 1991 انتقلت هذه الحقوق إلى روسيا.

المصدر: سبوتنيك

أحمد باديان