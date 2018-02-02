أدميرال في البحرية الأمريكية بين "ليوناردو السمين" ومومسات موانئ آسيا!

اعترف الأدميرال السابق في البحرية الأمريكية تروي أموندسون بتلقيه رشى، وحصوله على وجه الخصوص على طعام وخدمات مومسات.

وذكرت شبكة "CNN " أن أموندسون البالغ من العمر 50 عاما أقر أمام محكمة سان دييغو الاتحادية بأنه سلّم إلى الماليزي ليوناردو فرانسيس، الذي تطلق عليه وسائل الإعلام لقب " ليوناردو السمين" معلومات سرية، بالإضافة إلى ذلك قدم العون لشركة "GlennDefense Marine Asia" التي تعود إلى هذا الماليزي ومقرها سنغافورة.

هذا الضابط الرفيع السابق في البحرية الأمريكية واحد من 29 متهما في قضية "رشى" في البحرية الأمريكية، وقد حذف عقب أول استجواب في أكتوبر/تشرين الأول 2013 من بريده الإلكتروني جميع مراسلاته تقريبا مع "ليوناردو السمين".

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة قرارها في قضية "أموندسون" في 27 أبريل/نيسان المقبل، وهو مهدد بالسجن خمس سنوات وبغرامة قدرها 250 ألف دولار.

ووفق الشبكة الإخبارية الأمريكية كان "أموندسون" مسؤولا بين عامي 2005 – 2013 عن تنسيق التدريبات البحرية العسكرية التي شاركت فيها الولايات المتحدة ودول أخرى.

وتتولى شركة "GlennDefense Marine Asia " منذ أكثر من 20 عاما تأمين السفن الأمريكية والموانئ الآسيوية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين من العسكريين الأمريكيين في هذه القضية استغلوا علاقاتهم بقيادة الأسطول، وألموا بتحركات السفن الحربية والغواصات الأمريكية، وبعد ذلك أرسلوا المعلومات إلى الموانئ حيث يعمل ليوناردو السمين، وبالمقابل نظمت لهم الحفلات.

وقد اعتقلت الاستخبارات الأمريكية في سبتمبر 2013 ليوناردو السمين، وأدين لاحقا بتهمة الاحتيال.

المصدر: CNN

محمد الطاهر