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عودة 4 أوكرانيين من الأسر الليبي

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عودة 4 أوكرانيين من الأسر الليبي
AFP MAHMUD TURKIA
محاكمة مواطنين من روسيا وأوكرانيا وبيلاروس في ليبيا (صورة من الأرشيف)
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أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو عن عودة 4 أوكرانيين إلى الوطن بعد أن كانوا أسرى في ليبيا لعدة سنوات.

وكتب الرئيس الأوكراني في حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة: "أنا مسرور لعودة مواطنينا الأربعة بعد سنوات عديدة من الأسر بليبيا. وأشكر الدبلوماسيين والاستخبارات الخارجية على إنقاذ 4 أوكرانيين آخرين".

يذكر، أن مسلحين ليبيين من معارضي معمر القذافي أسروا في عام 2011 مجموعة من الخبراء الروس والأوكرانيين والبيلاروس، واتهموهم بالتعاون مع نظام الزعيم الليبي الراحل. وتم إطلاق سراح عدد منهم في وقت لاحق .

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وحسب معطيات الجانب الأوكراني، فان الخبراء عملوا في المنشآت النفطية في ليبيا.

المصدر: نوفوستي

أنطون زوييف

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