هايلي: روسيا ليست صديقا للولايات المتحدة

قالت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن نيكي هايلي، إنه "بالرغم من وجود عدة مجالات للتعاون بين موسكو وواشنطن، إلا أن روسيا ليست صديقا للولايات المتحدة".

وجاءت انتقادات هايلي لموسكو في كلمه ألقتها اليوم أمام المشرعين الجمهوريين في ولاية فرجينيا الغربية شرق الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة "فوكس نيوز".

وبحسب هايلي فإن الصداقة مع روسيا لن تنجح طالما أن الحكومة الروسية "تتمسك بمواقفها الحالية، وتتصرف على الساحة الدولية كما تتصرف الآن".

واعتبرت الدبلوماسية الأمريكية أن إدارة ترامب الحالية تصرفت بشكل قاس تجاه روسيا أكثر من أي إدارة أمريكية أخرى منذ عهد الرئيس رونالد ريغان، واستطردت قائلة: "ليس لدي أي فكرة عما انتظرته موسكو من الانتخابات الأمريكية، لكني سأقول لكم إنهم في نهاية المطاف غير راضين".

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يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر مرارا عن رغبته في إقامة تعاون مع موسكو في مجالات عدة. إلا أنه قال في كلمته السنوية أمام الكونغرس إن "روسيا تعتبر من بين أكثر المنافسين الذين يتحدّون المصالح الأمريكية".

المصدر: lenta.ru

أحمد باديان