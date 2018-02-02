رئيس البرازيل لم يثبت أنه حيّ وفقد معاشه التقاعدي!

لم يحصل الرئيس البرازيلي ميشال إلياس ميغيل تامر على معاشه التقاعدي عن شهري نوفمبر وديسمبر 2017، وذلك لأنه لم يقدم للسلطات المختصة ما يؤكد بأنه حي!

وأفادت قناة تلفزيون "GLOBO" بأن التشريعات البرازيلية تلزم المتقاعد بتجديد تسجيله في الهيئة المختصة بتأمين المعاش التقاعدي كل عام.

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وأوضح الموقع الإلكتروني للخدمات الحكومية في ولاية ساو باولو، أن "هذه الإجراءات تسمى إثبات الحياة، وهي تنجز دائما في الشهر الذي ولد به المعني".

وكان تامر الذي يبلغ من العمر77 عاما، قد أحيل إلى التقاعد أولا عام 1999 في سن 58 عاما، وكان حينها يشغل منصب المدعي العام في مدية سان بولو. وبلغ المعاش التقاعدي الذي تلقاه وفق القوانين السارية ما يعادل 14216 $.

وبما أن ميشال تامر يشغل منصب رئيس الدولة، ويتلقى مرتبا شهريا مقابل ذلك، خُفض معاشه التقاعدي إلى أكثر من النصف وبلغ ما يعادل 7000$.

وعزا مكتب الرئيس البرازيلي ما حصل إلى أن الرئيس لم يكن لديه وقت لتقديم الوثيقة المطلوبة، لافتا إلى ثقته بأن المعاش التقاعدي عن الشهرين سيتم دفعه في أقرب وقت.

المصدر: تاس

محمد الطاهر