رئيسة تحرير RT: طيف الـ"كي جي بي" يجوب أروقة الكونغرس الأمريكي

ردت مارغاريتا سيمونيان، رئيسة تحرير شبكة RT، على تصريح عضو الكونغرس الأمريكي آدم كينزينجر حول "مصانع الكي جي بي" التي تنشر أخبار RT في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت سيمونيان: "طيف الكي جي بي لا يزال يجوب أروقة الكونغرس الأمريكي ويزعج عقول أعضائه الهشة".

وكان آدم كينزينجر، عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، قد كتب، تعليقا على اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقنوات التلفزة الأمريكية بأنها تنشر أخبارا كاذبة، قائلا إن قناة RT قضية حقيقية، معربا عن ثقته في وجود مصانع تابعة لـ"الكي جي بي" (لجنة أمن الدولة السوفيتية) و"في إس بي" (هيئة الأمن الفيدرالية الروسية) التي ينشر موظفوها أخبار RT في مواقع التواصل الاجتماعي لأغراض سياسية.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يدلى فيها آدم كينزينجر بمثل هذه التصريحات حول ما يسمى بـ"التهديد الروسي" لوسائل الإعلام. حيث بادر كينزينجر في مايو/أيار 2016 إلى إنشاء وكالة خاصة تكافح "الدعاية الروسية والصينية".

وكانت السلطات الأمريكية قد فرضت عددا من القيود على نشاط وسائل الإعلام الروسية في الولايات المتحدة، إذ أدرجت وزارة العدل الأمريكية قناة RT America على قائمة العملاء الأجانب بموجب القانون الصادر في عام 1938، كما تم سحب اعتماد القناة لدى الكونغرس.

وفي ردود الفعل على هذا القرار أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة بقراراتها هذه تحاول فرض قيود على المنافسة في الإعلام، ما يتناقض مع مبادئ حرية الكلمة.

المصدر: RT