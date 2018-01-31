إقليم إندونيسي يفرض ارتداء الحجاب على مضيفات الطيران المسلمات

أمرت سلطات إقليم آتشيه الإندونيسي مضيفات الطيران المسلمات بارتداء الحجاب في الرحلات المتجهة إلى الإقليم المحافظ.

وقال رئيس بلدية منطقة آتشيه بيسار، ماواردا علي، اليوم الأربعاء، إن السلطات لن تلزم المضيفات غير المسلمات بارتداء الحجاب، لكن سيكون على المسلمات ارتداؤه أثناء سفرهن إلى آتشيه، ووجودهن في الإقليم.

ووزعت الحكومة المحلية، التي تتمتع بحكم ذاتي، في إطار اتفاق سلام أبرم عام 2001 مع الحكومة المركزية في جاكرتا، رسالة موجهة لشركة طيران "جارودا" الإندونيسية، وعدد من شركات الطيران منخفض التكلفة بينها شركة إير آسيا الماليزية.

وجاء في الرسالة: "على كل مضيفات الطيران ارتداء الحجاب بما يتماشى مع تعاليم الشريعة الإسلامية".

من جهته، أكد المتحدث باسم شركة طيران جارودا، إحسان روسان، أن الشركة وجناحها للطيران المنخفض التكلفة سيتي لينك، تدعمان المقترحات، وتلتزمان بها.

ويخدم المطار الدولي في باندا آتشيه عاصمة الإقليم، عشرات الرحلات الداخلية كل أسبوع بالإضافة لرحلات دولية إلى ماليزيا والسعودية.

وآتشيه هو الإقليم الوحيد الذي يطبق الشريعة الإسلامية في إندونيسيا ذات الغالبية المسلمة.

المصدر: رويترز

رُبى آغا