البنتاغون يحذر من تطبيق للهواتف النقالة يكشف أسراره العسكرية

أطلقت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الاثنين، صيحة فزع بعد اكتشاف تطبيقات لياقة بدنية تحدد مواقع بعض أفراد الجيش الأمريكي في منشآت عسكرية في أنحاء متفرقة من العالم.

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وقالت وزارة الدفاع إنها نصحت كل العسكريين الأمريكيين أينما وجدوا بتقليل ظهورهم على الإنترنت، مؤكدة أنها تأخذ مثل هذه الأمور بجدية تامة وأنها تدرس الموقف لتحديد هل يستدعي الأمر تطبيق تدريبات أو إرشادات إضافية.

ولفت ناثان روسر، الطالب بالجامعة الوطنية الأسترالية في كانبيرا، الانتباه إلى البيانات، عندما كتب على "تويتر"، عن اكتشافه المسألة، في خرائط حرارية عالمية، نشرتها شركة "سترافا" لتعقب المواقع، والتي تستعين بنظام تحديد المواقع العالمي "جي.بي.إس".

وقال روسر: "بمجرد أن تنظر إلى سوريا بوسعك أن ترى مجموعة من النقاط المضيئة".

ودفع اكتشافه آخرين إلى البحث في هذا النوع من الخرائط، وتحديد مواقع أخرى محتملة لعسكريين أمريكيين، بعضهم في أماكن أخرى بالشرق الأوسط وإفريقيا.

وفي وقت سابق، عثر خبراء في خريطة تطبيق "Strava" للهواتف النقالة على قواعد عسكرية لعدة دول، بما فيها قواعد سرية تابعة للولايات المتحدة.

وأوضح موقع "The Verge" أن تطبيقا للياقة البدنية في الهواتف النقالة كشف تنقلات الجنود ومواقع تمركزهم.

وكان تطبيق اللياقة البدنية "Strava" الذي يسمح للمستخدمين برصد المسافات المقطوعة بواسطة معلومات الأقمار الاصطناعية، قد نشر في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، خريطة تضمنت معلومات عن حركة الملايين بهواتفهم النقالة.

المصدر: وكالات

رُبى آغا