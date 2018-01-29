تطبيق للياقة البدنية يكشف قواعد عسكرية سرية أمريكية إحداها في سوريا!

عثر خبراء في خريطة تطبيق "Strava" للهواتف النقالة على قواعد عسكرية لعدة دول، بما فيها قواعد سرية تابعة للولايات المتحدة.

وأوضح موقع "The Verge" أن تنقلات الجنود في مواقع تمركزهم، كشف عنها تطبيق للياقة البدنية في الهواتف النقالة.

وكان تطبيق اللياقة البدنية "Strava" الذي يسمح للمستخدمين برصد المسافات المقطوعة بواسطة معلومات الأقمار الاصطناعية، قد نشر في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، خريطة بمعلومات عن حركة الملايين بهواتفهم النقالة.

والمفاجأة ظهرت حين رُصد نشاط غير عادي، في مناطق العمليات العسكرية، بما في ذلك في أفغانستان وسوريا.

ولاحظ مستخدمو الشبكة في المناطق البعيدة عن التجمعات السكانية بشكل كبير، حيث يمكن استخدام تطبيق التتبع البدني، دروبا وطرقا يرجح أنها خطوط سير تحركات دوريات عسكرية.

Strava released their global heatmap. 13 trillion GPS points from their users (turning off data sharing is an option). https://t.co/hA6jcxfBQI … It looks very pretty, but not amazing for Op-Sec. US Bases are clearly identifiable and mappable pic.twitter.com/rBgGnOzasq — Nathan Ruser (@Nrg8000) January 27, 2018

ورأى مستخدم يدعى " Nathan Ruser" في موقع التواصل تويتر أن شركة "Strava نشرت خريطة عالمية.. تبدو جميلة، لكن هذا الأمر خلق مشكلة للحفاظ على العمليات السرية وقواعد الولايات المتحدة حيث يمكن تحديد مواقعها بسهولة".

أما المستخدم "Mr Ghostly" فقد حدد موقعا في سوريا، وقال إنه "قاعدة عسكرية أمريكية بنيت عام 2016 قرب بلدة سابيت، على بعد 35 كيلو مترا جنوبي كوباني، لمساندة عمليات قوات سوريا الديمقراطية ضد داعش".

US airbase build in 2016, near the village of Sabit, 35 km south of Kobani, to support SDF operations against ISIS: https://t.co/lkO2XhDwH8pic.twitter.com/rHwZvAv5tl — Mr Ghostly (@Mr_Ghostly) January 28, 2018

وعلّق مستخدم ثالث باسم "Tobias Schneider" على خريطة للموصل قائلا: "نقاط تمركز حول الموصل (أم هي للسكان المحليين يستمتعون بالدوران حول منازلهم)".

So much cool stuff to be done. Outposts around Mosul (or locals who enjoy running in close circles around their houses): pic.twitter.com/wHItJwYUUI — Tobias Schneider (@tobiaschneider) January 27, 2018

المصدر: نوفوستي

محمد الطاهر