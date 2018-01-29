السلطات الأمريكية: سنعلن اليوم عن تعديلات في برنامج اللاجئين

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أنها ستعلن اليوم الاثنين عن إدخال "تعديلات متعلقة بالأمن" في برنامج استقبال اللاجئين.

وأوضحت وزيرة الأمن الداخلي كريستين نيلسن، أثناء فعالية نظمت في واشنطن، أن التعديلات الجديدة تهدف إلى منع "الإرهابيين والمجرمين والمحتالين" من دخول الأراضي الأمريكية وتقضي على اتخاذ إجراءات أمنية إضافية بحق اللاجئين الوافدين من "الدول ذات الخطورة العالية"، دون شرح تفاصيل إضافية.

إقرأ المزيد

في غضون ذلك، ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن خطته بمراجعة برنامج الهجرة إلى الولايات المتحدة ستكون بين المواضيع المطروحة على أجندة خطابه السنوي الأول أمام الكونغرس غدا الثلاثاء.

وأشار ترامب للصحفيين، بعد مراسم تنصيب وزير الصحة والخدمات الإنسانية الجديد أليكس أزار، أنه يسعى إلى كسب دعم النواب الديمقراطيين، مضيفا أن أصوات الجمهوريين وحدهم لا تكفي لتمرير الإصلاحات.

وتتعلق خطة ترامب بتشديد الرقابة على الحدود، بالتزامن مع إدماج بعض المهاجرين غير الشرعيين بالفعل في الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز

نادر عبد الرؤوف