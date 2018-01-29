شاهد.. كلينتون تسخر من ترامب أمام الملايين

سخرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام الملايين من متابعي حفل توزيع جوائز "غرامي".

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وعرض الحفل، أمس الأحد، مسرحية هزلية، تناولت قراءة عدد من المشاهير مقاطع من كتاب "نار وغضب" المثير للجدل، الذي تضمن مجموعة من كواليس اتخاذ ترامب للقرارات داخل البيت الأبيض.

وقرأت كلينتون خلال المسرحية الهزلية المسجلة، فقرة من الكتاب، تقول: "لقد كان خائفا من أن يتم تسميمه، وهذا سبب اندفاعه لتناول وجبات ماكدونالدز، لأنه لا أحد يعرف إلى من ستأتي، فبالتالي يمكن أن يتم تجهيز الطعام بأمان".

وتعمدت كلينتون ألا تذكر اسم ترامب في الكتاب، الذي يتحدث بالكامل عنه، كما ظهرت في بادئ الأمر، والكتاب يغطي الجزء الأكبر من وجهها، وهي تخفضه بصورة تدريجية.

المصدر: وكالات

رُبى آغا