هايلي تنتصر لترامب: لا تخلطوا بين الموسيقى وقاذورات السياسة!

حثت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، منظمي جائزة غرامي للموسيقى، على عدم خلط الموسيقى بالسياسة.

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وذلك بعد ظهور صورة هيلاري كلينتون وكتاب "النار والغضب" خلال حفل توزيع الجوائز، حيث ظهرت كليبات فيديو على الشاشات، اسمع فيها مقدم العرض جيمس كوردن الحضور، أصوات أشخاص مشهورين، يقرأون من كتاب مايكل وولف "النار والغضب: في بيت ترامب الأبيض".

كما ظهرت في واحدة من هذه الكليبات، المنافسة السابقة للرئيس الأمريكي على منصب الرئاسة، الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وقالت هايلي في حسابها الرسمي على تويتر: "أحببت دائما جوائز غرامي، ولكن قراءة كتاب "النار والغضب" دمرت كل شيء، لا تفسدوا الموسيقى الجيدة بالقاذورات، البعض منا يحب الموسيقى دون إضافة السياسة إليها".

I have always loved the Grammys but to have artists read the Fire and Fury book killed it. Don’t ruin great music with trash. Some of us love music without the politics thrown in it. — Nikki Haley (@nikkihaley) 29 janvier 2018

وأصبح أكثر الكتب مبيعا في الولايات المتحدة، كتاب "النار والغضب: في بيت ترامب الأبيض" الذي طرح للبيع في الأسواق يوم 9 يناير الجاري.

يقول الكتاب، على وجه الخصوص، إن دونالد ترامب لم يكن يتوقع أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة، وصدمت زوجته ميلانيا من احتمال أن تصبح السيدة الأولى، وكان بعض مستشاري ترامب قلقون بشأن الصحة النفسية للرئيس.

ونفى البيت الأبيض نفيا قاطعا محتويات كتاب وولف، وأرسل محامي ترامب الشخصي رسائل إلى المؤلف والناشر يطالبهما بإيقاف نشر وتوزيع الكتاب.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس