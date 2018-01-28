نتنياهو: سأبحث مع بوتين تفعيل التنسيق العسكري حول سوريا

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيبحث مع الرئيس الروسي، غدا الاثنين، تعزيز التنسيق العسكري بين البلدين حول سوريا.

وقال نتنياهو أثناء اجتماعه الأسبوعي مع أعضاء الحكومة، اليوم الأحد: "غدا سألتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسأبحث معه التطورات في الشرق الأوسط وتعزيز التنسيق بين جيش الدفاع الإسرائيلي والقوات المسلحة الروسية حول سوريا، إضافة إلى قضايا أخرى ذات أهمية بالنسبة لأمن إسرائيل".

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وكان الكرملين أفاد، الجمعة الماضي، بأن بوتين سيبحث الوضع في سوريا مع نتنياهو أثناء زيارة عمل قصيرة سيقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى موسكو، في الـ29 يناير/كانون الثاني.

من جانبها، أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" آنذاك أن القمة الروسية الإسرائيلية ستتركز على "محاولات إيران تثبيت تواجدها العسكري في سوريا"، مضيفة أن الزعيمين قد يبحثان أيضا مستقبل الاتفاق النووي مع طهران والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

وكان بوتين ونتنياهو التقيا آخر مرة في مدينة سوتشي الروسية في أغسطس/آب المنصرم.

وتؤكد إسرائيل أنها لا تدعم طرفا دون آخر في النزاع السوري، كما أنها لا تشارك في محادثات حول التسوية في سوريا، مع ذلك تفيد تقارير إعلامية بأن سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ غارات منتظمة على مناطق من سوريا، بما في ذلك غارات تستهدف منع نقل أسلحة مطورة لحزب الله اللبناني.

وفي خريف 2015، وضعت روسيا وإسرائيل آلية مشتركة لمنع وقوع حوادث بين العسكريين الروس والإسرائيليين في سوريا، مع إنشاء أركان الجيش الإسرائيلي مركز تنسيق بهذا الغرض.

المصدر: تاس + وكالات

قدري يوسف