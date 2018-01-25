لقاء قمة بين بوتين ونتنياهو في موسكو نهاية الشهر الجاري

أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستقبل الاثنين المقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء زيارته إلى روسيا.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، أنه من المخطط أن ينعقد لقاء القمة في 29 يناير/كانون الثاني الجاري، حسب الاتفاق السابق بين الزعيمين، دون شرح تفاصيل إضافية حول مكان انعقاد الاجتماع المرتقب وأبرز المواضيع المطروحة على أجندته.

من جانبها، أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن نتنياهو سيصل موسكو الاثنين المقبل وتستغرق زيارته القصيرة ساعات عدة، حيث سيزور، علاوة على اللقاء مع بوتين، معرضا مخصصا عن الهولوكوست.

وشرحت الصحيفة أن أجندة اجتماع القمة ستتركز على "محاولات إيران تثبيت تواجدها العسكري في سوريا"، مضيفة أن الزعيمين قد يبحثان أيضا مستقبل الاتفاق النووي مع طهران والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

يذكر أن بوتين ونتنياهو التقيا آخر مرة في مدينة سوتشي الروسية في آب/أغسطس المنصرم.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف