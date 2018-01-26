ترامب يأمل في الحوار مع موسكو.. والكرملين يعقب

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في إقامة حوار مع روسيا.

وقال ترامب بعد وصوله إلى قصر المؤتمرات في دافوس للمشاركة في الدورة الـ 48 للمنتدى الاقتصادي العالمي، ردا على سؤال صحفيين روس بشأن الحوار مع موسكو: "نحن نأمل في ذلك".

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وتعليقا على تصريح ترامب، أكد الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن "هذا يتوافق تماما مع الموقف الذي أعلن عنه أكثر من مرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

يذكر، أن العلاقات بين موسكو وواشنطن تدهورت منذ عام 2014 على خلفية الأزمة الأوكرانية وعودة القرم إلى روسيا. وأكد الرئيس فلاديمير بوتين مرات عدة استعداد الجانب الروسي لتطبيع العلاقات، وعزى عدم تحقيق ذلك إلى "عدم هدوء الأوضاع السياسية الداخلية في الولايات المتحدة".

المصدر: تاس

أنطون زوييف