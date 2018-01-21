الكرملين: لا يوجد تحضيرات للقاء بوتين وترامب

أعلن دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، أنه لا تجري أية تحضيرات في الوقت الراهن لعقد لقاء جديد منفصل بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

لكنه قال إن لدى الرئيسين بوتين وترامب فرص اللقاء بشكل أو بآخر على هامش الفعاليات الدولية المختلفة، وذكر أن هذه الفرصة ستظهر على الأغلب في النصف الثاني من العام الجاري.

وشدد ممثل الكرملين على أن الجانب الروسي كان مستعدا لعقد لقاء منفصل كامل بين الزعيمين على هامش قمة "آبيك" في فيتنام في نوفمبر الماضي.

وقال:" كان هناك رغبة وضرورة لعقد لقاء بين الجانبين لأن حالة العلاقات الثنائية تتطلب عقد لقاءات قمة.. هذه اللقاءات لمصلحة الدولتين ولمصلحة الاستقرار العالمي والأمن الدولي".

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وذكر بيسكوف بقول بوتين إن موسكو مستعدة للسير في العلاقات الثنائية قدما بالقدر الذي تكون أمريكا نفسها مستعدة له. وشدد بيسكوف على عدم وجود رد فعل مماثل من الجانب الأمريكي.

المصدر: تاس

إدوارد سافين