ترامب: بوتين قادر على فعل كثير لحل قضية كوريا الشمالية

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، قادر على أن يعمل الكثير في تسوية قضية كوريا الشمالية.

وقال ترامب، في حديث حصري لوكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال: "إن بمقدوره أن يفعل كثيرا، لكن، للأسف، ليست لدينا علاقات وثيقة مع روسيا".

واتهم ترامب روسيا بأنها "لا تساعد الولايات المتحدة على الإطلاق في حل قضية كوريا الشمالية"، مضيفا: "في بعض الأحيان ما تفعله الصين تزيله روسيا، وبالتالي النتيجة النهائية ليست جيدة لدرجة قد تكون عليها".

ورحب ترامب مع ذلك بجهود الصين لتقييد توريدات النفط والفخم إلى كوريا الشمالية، لكنه أشار إلى أن الحكومة الصينية تستطيع أن تعمل أكثر بكثير من أجل التصدي لمساعي كوريا الشمالية النووية.

يذكر أن السلطات الروسية تدين في آن واحد التجارب النووية واختبارات الصواريخ الباليستية، التي تنفذها كوريا الشمالية، وكذلك الخطوات العسكرية الاستفزازية، التي تتخذها باستمرار الولايات المتحدة على أراضي شبه الجزيرة الكورية.

وفي مبادرة تستهدف تخفيف التوتر والابتعاد عن اللجوء إلى أي إجراءات عسكرية، عرضت روسيا والصين، العام الماضي، خطة مشتركة لحلحلة القضية، تقترح فيها على "كوريا الشمالية أن تعلن، بقرار سياسي طوعي، عن وقف اختبارات التجارب النووية وعمليات الإطلاق التجريبي للصواريخ الباليستية"، فيما تدعو فيها بالمقابل "الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى الامتناع عن تنفيذ تدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق" في كوريا الجنوبية، إلا أن واشنطن ترفض هذه الخطة.

المصدر: رويترز + وكالات

رفعت سليمان