مكتب ماي: ترامب سيزور بريطانيا هذا العام

أكد مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها بحثت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته المرتقبة إلى بريطانيا خلال العام الجاري.

وقال المكتب في بيان إن ماي وترامب اتفقا، خلال لقاء جمع بينهما على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، على توجيه المسؤولين في بلديهما "بتنسيق تفاصيل زيارة سيقوم بها الرئيس (الأمريكي) إلى بريطانيا لاحقا هذا العام".

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وكان إعلان ترامب، في الشهر الماضي، إلغاء زيارته المخطط لها إلى لندن أثارت تساؤلات في بريطانيا حول علاقات بين واشنطن وأكبر حليف لها في أوروبا. فيما أكد متحدث باسم تيريزا ماي، وقتذاك، أن الرئيس الأمريكي "مرحب به في لندن"، موضحا أن الدعوة الموجهة إليه "مددت وقبلت.. لكن موعد الزيارة لم يحدد بعد".

المصدر: رويترز + وكالات

قدري يوسف