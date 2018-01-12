جونسون يتهم عمدة لندن بتقويض العلاقات البريطانية الأمريكية

انتقد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، تعليقات عمدة لندن صادق خان بشأن إلغاء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بريطانيا.

وفي تغريدة على صفحته في موقع تويتر قال جونسون: "تعتبر الولايات المتحدة أكبر دولة مستثمرة في المملكة المتحدة، لكن يبدو أن (صادق) خان و(جيريمي) كوربين (زعيم حزب العمال البريطاني) ينويان تعريض هذه العلاقات المهمة جدا للخطر. لن نسمح لأي متبختر من إدارة البلدية بوضع العلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا في خطر".

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وكان خان وصف قرار رئيسة الحكومة تيريزا ماي دعوة ترامب لزيارة بريطانيا بالخطأ، اليوم الجمعة، وقال عمدة لندن المعروف بموقفه السلبي من استقبال الرئيس الأمريكي الحالي في بريطانيا: "يبدو أن الرئيس ترامب تلقى رسالة من جميع أبناء لندن الذين يجبون أمريكا وهم معجبون بها، لكنهم يعتبرون سياسته وتصرفاته متناقضة مع قيم مدينتنا".

كما كان ترامب أفاد سابقا، على صفحته في تويتر، بإلغاء زيارته إلى بريطانيا المخطط لها في فبراير/شباط المقبل بمناسبة افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة في لندن. وأوضح الرئيس الأمريكي أن سبب قراره هذا هو اعتراضه على قرار إدارة خلفه باراك أوباما بيع مقر السفارة الأمريكية في لندن "مقابل مبلغ زهيد"، وشراء مقر آخر على أطراف المدينة بـ 1.2 مليار دولار، ووصف ترامب الصفقة بـ"السيئة".

متحدث باسم ماي: ترامب محل ترحيب في المملكة

من جانبه أكد متحدث باسم تيريزا ماي، اليوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب " مرحب به في لندن"، وقال المتحدث: "مددت الدعوة وقبلت".. "لكن موعد الزيارة لم يحدد بعد".. "الولايات المتحدة من أقدم وأهم حلفائنا وستبقى شراكتنا القوية العميقة".

المصدر: تاس + رويترز

قدري يوسف