سفير مصر الجديد لدى موسكو يكشف عن برنامج سفر شركات الطيران بين موسكو والقاهرة

أجرى السفير المصري الجديد لدى روسيا الدكتور إيهاب نصر، أول حوار مع الإعلام الروسي عقب وصوله إلى موسكو لاستلام مهام عمله الجديد .

وكشف السفير عن مجموعة قضايا هامة في العلاقات المصرية الروسية، فيما يتعلق بعودة الطيران الروسي للقاهرة بعد انقطاع دام لأكثر من عامين.

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وأوضح السفير أن:"شركة الطيران المصرية "مصر للطيران" وشركة الطيران الروسية "ايرفلوت" في الوقت الراهن تستعدان لاستئناف الطيران، وأقصد هنا الجوانب التجارية بما فيها عقود الخدمات الأرضية والتزود بالوقود سواء بالنسبة للطائرات المصرية في روسيا والروسية في مصر".

وأشار السفير إلى أنه من المنتظر أن تقوم شركة الطيران المصرية بتنفيذ ثلاث رحلات في الأسبوع، بينما ستقوم شركة الطيران الروسية بتنفيذ رحلتين أسبوعيا، حيث اتفق وزير الطيران المصري مع وزير النقل الروسي في موسكو في الخامس عشر من ديسمبر الماضي على إعطاء الضوء الأخضر للشركات لاستئناف الطيران في الأول من فبراير 2018، ما يعني أنه على مستوى الحكومات لا شيء يعيق استئناف الطيران بدءا من فبراير القادم.

وأكد:" نحن نأمل في الاستئناف الكامل للنقل الجوي بين البلدين بما في ذلك الطيران العارض ونعمل مع الأصدقاء الروس في هذا الاتجاه ولكن لا يمكنني الحديث عن مواعيد محددة لتحقيق ذلك".

المصدر: تاس