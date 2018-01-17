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الكشف عن نوعية الطائرات المصرية المتجهة إلى موسكو في أول الرحلات إلى روسيا

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الكشف عن نوعية الطائرات المصرية المتجهة إلى موسكو في أول الرحلات إلى روسيا
Globallookpress Hartmut Schmidt
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كشفت مصادر مسؤولة فى شركة مصر للطيران أنه تم الاستقرار على طائرات من طراز بوينغ B737-800 الجديدة.

وهي من الطرازات الصغيرة متوسطة المدى، للبدء في تشغيل ثلاث رحلات منتظمة أسبوعيا من موسكو إلى القاهرة، على أن تنطلق أولى الرحلات يوم 3 فبراير/ شباط المقبل.

ولم تذكر المصادر قيمة البطاقات حيث كانت تتراوح بين 5 و6 آلاف جنيه، قبل قرار روسيا حظر الطيران مع مصر، وهذه الرحلات ستكون السبيل الأمثل والوحيد لنقل السائحين مباشرة إلى مصر.

وبذلك ستكون عدد الرحلات بين مصر وروسيا أسبوعيا بمقدار 6 رحلات.

المصدر: "المصري اليوم"

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