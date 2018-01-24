باكستان تدين غارة أمريكية على أراضيها

أدانت الخارجية الباكستانية، اليوم الأربعاء، ضربة نفذتها طائرة بدون طيار أمريكية داخل أراضيها، في ظل تصاعد التوتر بين الدولتين الحليفتين.

ونقلت صحيفة "داون" الباكستانية، بيان إدانة عن الخارجية، جاء فيه: "صواريخ الطائرة دون طيار استهدفت مخيما للاجئين الأفغان، في منطقة كورام شمال غربي البلاد".. "نؤكد على أهمية تبادل المعلومات الاستخبارية مع الولايات المتحدة، في إطار التعاون بين البلدين في مجال الحرب على الإرهاب".

وكانت الشرطة الباكستانية، أفادت في وقت سابق، أن طائرة بدون طيار، يعتقد أنها أمريكية، نفذت غارة أسفرت عن مقتل مسلحين من "شبكة حقاني" المتحالفة مع حركة "طالبان" الأفغانية.

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وقال رئيس الشرطة المحلية أمير زمان خان، في تصريح صحفي، إن الهجوم استهدف منزلا في قرية "دابا ماموزاي" المتاخمة لمنطقة "كورام" القبلية على الحدود مع أفغانستان.

تجدر الإشارة إلى أن باكستان تعتبر غارات الطائرات الأمريكية بدون طيار على أراضيها في المناطق الجبلية الحدودية المتاخمة لأفغانستان انتهاكا لسيادتها.

المصدر: الأناضول + وكالات

أحمد باديان