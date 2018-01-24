باكستان.. غارة لطائرة بدون طيار تقتل مسلحين من "شبكة حقاني"

ذكرت الشرطة الباكستانية، اليوم الأربعاء، أن طائرة بدون طيار، يعتقد أنها أمريكية، نفذت غارة أسفرت عن مقتل مسلحين من "شبكة حقاني" المتحالفة مع حركة "طالبان" الأفغانية.

وقال رئيس الشرطة المحلية أمير زمان خان، في تصريح صحفي، إن الهجوم استهدف منزلا في قرية "دابا ماموزاي" المتاخمة لمنطقة "كورام" القبلية على الحدود مع أفغانستان.

إقرأ المزيد

ولم تكشف الشرطة المحلية عن هوية القتيلين، إلا أن مسؤولا في المخابرات الباكستانية قال لـ "أسوشيتد برس" إن: "صاروخين أطلقتهما طائرة أمريكية بدون طيار أصابا منزلا وقتلا شخصين، أحدهما قيادي في "شبكة حقاني" يدعى أحسن خوراي، والآخر مسلح يدعى ناصر محمود".

تجدر الإشارة إلى أن باكستان تعتبر الهجمات بطائرات أمريكية بدون طيار على أراضيها في المناطق الجبلية الحدودية المتاخمة لأفغانستان انتهاكا لسيادتها.

المصدر: الأناضول

أحمد باديان