بابا الفاتيكان يدعو لإنهاء العنف في الكونغو

جدد بابا الفاتيكان مناشدته لوضع حد للعنف في جمهورية الكونغو الديمقراطية عقب مقتل 6 متظاهرين برصاص قوات الأمن خلال مظاهرات مطالبة بالديمقراطية دعت إليها الكنيسة الكاثوليكية المحلية.

وقال البابا فرنسيس لحشود في ساحة القديس بطرس خلال تجمع اعتيادي: "للأسف لا تزال ترِد من جمهورية الكونغو الديمقراطية أنباء مثيرة للقلق".

وأضاف: "أجدد مناشدتي بأن يبذل الجميع كافة الجهود لتفادي أي شكل من أشكال العنف.. الكنيسة لا تريد سوى أن تساهم في السلام والصالح العام للمجتمع".

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وزادت الكنيسة الكاثوليكية، التي تتمتع بنفوذ كبير في الكونغو، من انتقاداتها لإصرار الرئيس جوزيف كابيلا على البقاء في منصبه رغم انتهاء مدة ولايته منذ فترة طويلة.

وكانت قوات الأمن في الكونغو قتلت 6 أشخاص على الأقل وأصابت العشرات أثناء تفريقها احتجاجا ضد الحكومة يوم الأحد الماضي.

المصدر: رويترز