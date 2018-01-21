الكونغو.. الشرطة تقتل 6 متظاهرين في احتجاجات ضد كابيلا

قتلت قوات الأمن في الكونغو 6 أشخاص على الأقل بالرصاص، وأطلقت الغاز المسيل للدموع لفض احتجاج ضد الرئيس جوزيف كابيلا نظمته كنيسة كاثوليكية، حسبما أفادت البعثة الأممية لحفظ السلام.

وقالت المتحدثة باسم بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فلورانس مارشال، إن 57 شخصا آخرين أصيبوا واعتُقل العشرات في مناطق متفرقة من الكونغو.

وأضافت المسؤولة الأممية: "لم نحدد حتى الآن طبيعة أو سبب الإصابات"، مشيرة إلى أن المتحدث باسم الشرطة في الكونغو رفض التعليق على الاحتجاجات الجارية في البلاد.

وفي هذا السياق ذكرت وكالة "رويترز" أن أحد صحفييها شاهد أفرادا من الشرطة وقوات الأمن وهي تطلق الغاز المسيل للدموع والرصاص في الهواء أمام كاتدرائية نوتردام في العاصمة كينشاسا.

وتزايد الغضب ضد كابيلا منذ أن رفض التنحي مع نهاية تفويضه في ديسمبر 2016، ما أثار احتجاجات أسفرت عن مقتل الكثيرين في كينشاسا.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة