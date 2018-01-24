مقتل شخص وإصابة آخرين بعد سقوط صاروخ على مسجد جنوبي تركيا

أعلنت وسائل إعلام تركية، وفاة أحد الجرحى الذين أصيبوا جراء سقوط قذيفتين على مسجد في ولاية كليس جنوبي البلاد، مصدرها سوريا.

ونقلت وكالة الأناضول، عن والي الولاية، محمد تكين أرسلان، قوله اليوم الأربعاء، إنه "تم قصف مركز الولاية المحاذية للحدود مع سوريا جنوبي البلاد، بقذيفتين، أصابت إحداهما مسجد (جالق) أثناء صلاة العشاء".

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#عاجل| سقوط قذيفة صاروخية من الجانب السوري على أحد المساجد بولاية #كيليس التركية الحدودية أثناء صلاة المغرب أدت لوقوع 8 إصابات اثنين في حالة حرجة وتم نقلهم جميعًا بشكل عاجل إلى المشفى بواسطة سيارات الاسعاف pic.twitter.com/XUHJM097sq — قناة TRT العربية (@TRTalarabiya) 24 января 2018 г.

#عاجل| والي كليس التركية: إصابة 8 مصلين في أحد المساجد حالة اثنين منهم خطرة نتيجة قصف لـ "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي على مركز مدينة كليس pic.twitter.com/eTr5pfbpoK — قناة TRT العربية (@TRTalarabiya) 24 января 2018 г.

وأشار أرسلان إلى أن 8 مصلين من أصل 15 كانوا في المسجد أثناء الصلاة، أصيبوا نتيجة القصف، حالة 6 منهم جيدة، فيما توفي أحد الشخصين اللذين كانت إصابتهما حرجة.

وتابع أن القذيفة الثانية أصابت منزلا قرب المسجد، وأدت إلى إصابة 5 أشخاص بشكل طفيف.

وفي نفس السياق، أعلن الجيش التركي، في وقت لاحق، أنه قصف مساء اليوم، أهدافا لتنظيم تابعة لحزب العمال الكردستاني في منطقة عفرين السورية، وذلك "ردا على استهداف التنظيم لمركز الولاية".

وذكرت الوكالة، أن "المدفعية التركية المتمركزة في الوحدات العسكرية على الحدود السورية، قصفت أهدافا للتنظيم الإرهابي بعد أن تم تحديدها بواسطة أجهزة كشف راداري".

المصدر: الأناضول

إياد قاسم