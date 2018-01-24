مسؤول تركي: هناك احتمال ضئيل لمواجهة مباشرة مع أمريكا في "منبج" السورية

استبعد نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداج، حدوث مواجهة مباشرة بين بلاده والولايات المتحدة خلال عملياتها بسوريا، إلا أنه أشار إلى أن "هناك احتمالا ضئيلا أن يحدث ذلك بمنبج" السورية.

وقال بوزداج في مقابلة مع وكالة "رويترز"، إن "تركيا ستواصل استخدام المجال الجوي فوق منطقة عفرين السورية عند الضرورة وذلك مع دخول عمليتها ضد وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من واشنطن يومها الخامس".

وتابع بوزداج الذي يشغل أيضا منصب المتحدث باسم الحكومة، أن "تركيا مستعدة لكل أشكال التعاون مع الولايات المتحدة وروسيا إذا كان ذلك سيجلب السلام للمنطقة".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال خلال لقاء مع ممثلي السلطات المحلية التركية اليوم في أنقرة، إن تركيا "ستواصل إحباط كافة المؤامرات على طول حدودنا بدءا من منبج".

وتقع مدينة "منبج" إلى الشرق من "عفرين" وهي جزء من منطقة أكبر بكثير في شمال سوريا تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية" التي تدعمها الولايات المتحدة.

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تجدر الإشارة إلى أن تركيا تجري حاليا "عملية غصن الزيتون" العسكرية، التي تقول إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وقوات سوريا الديمقراطية، وتنظيم "داعش" في عفرين شمالي سوريا.

وأكدت أنقرة مرارا أنها تنفذ عمليتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب، وحق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

المصدر: رويترز + وكالات

أحمد باديان