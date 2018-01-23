واشنطن: شهور معدودة وتستطيع بيونغ يانغ ضربنا بالنووي

اعتبر رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مايك بومبيو أن كوريا الشمالية ستمتلك خلال عدة أشهر إمكانية ضرب القسم القاري من الولايات المتحدة بالسلاح النووي.

وقال في حديث لقناة CBS التلفزيونية، إنه كان قد ذكر نفس الكلام قبل عدة أشهر.

وأعرب عن أمله في أن تكون توقعاته غير صحيحة وأن يقوم بتكرار نفس الكلمات بعد عام.

وأضاف بومبيو: "تبذل الحكومة الأمريكية جهودها بلا كلل لإبعاد هذا الموعد وإطالة هذه المدة".

وأشار إلى أن بلاده يمكنها القول بثقة، إن كوريا الشمالية تواصل "تطوير" برامجها الصاروخية النووية في حين أن بلاده لا تعلم واقع ما يجري في كوريا الشمالية.

وأكد أن برنامج الأسلحة النووية في كوريا الشمالية يواصل تطوره وتزداد قوة هذه الأسلحة وفعاليتها.

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مجلة" نيوزويك" علقت على تصريح بومبيو، وكتبت: "امتلاك بيونغ يانغ لإمكانية ضرب الولايات المتحدة لا يعني أنها ستقوم بذلك فعلا خلال عدة أشهر".

ويعتقد الكثير من الخبراء أن كيم جونغ أون يحتاج للسلاح النووي كوسيلة للردع فقط، لأنه يدرك جيدا أن استخدام هذا السلاح ضد الولايات المتحدة سيؤدي إلى تدمير بلاده بالكامل.

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين