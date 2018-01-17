تيلرسون: العقوبات ضد كوريا الشمالية فعالة والبلد تعاني من نقص الوقود

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون عن فعالية العقوبات الدولي المفروضة على كوريا الشمالية والتي بدأت تعاني من الجوع ونقص الوقود.

وقال تيلرسون في كلمة ألقاها في جامعة ستانفورد يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تتوفر لديها أدلة تشير إلى أن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية تؤثر جديا على الوضع في البلاد.

وأوضح: "نرى ذلك (تأثير العقوبات) من المعطيات الاستخباراتية وشهادات الهاربين (من كوريا الشمالية).. لدينا الكثير من الدلائل تشير إلى أن هذه العقوبات بدأت بإعطاء ثمارها".

وكشف عن أن السلطات اليابانية قد أوقفت قبل فترة حوالي 100 سفينة صيد من كوريا الشمالية كانت تبحر في المياه الإقليمية اليابانية، حيث توفي نحو ثلث طاقمها جراء الجوع، بسبب عدم تزويد السلطات السفينة بكميات كافية من الوقود للعودة.

المصدجر: وكالات

إينا أسالخانوفا



