دوتيرتي: ارموني بالرصاص إن صرت ديكتاتورا

أوصى الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي عسكرييه بإطلاق النار عليه، إن لاحظوا أنه ينوي انتهاك الدستور والبقاء في السلطة أكثر من الولاية المحددة.

ونقلت بوابة Rapler.com عن دوتيرتي قوله خلال زيارته لقاعدة عسكرية: "إذا بقيت في السلطة أكثر من المدة المحددة ولاحظتم أني قررت التحول إلى ديكتاتور، ارموني بالرصاص.

أنا لا أمزح، وأطلب من الشرطة والجيش في الفلبين قتلي إن تجاوزت موعد نهاية ولايتي الرئاسية ولو ليوم واحد"، مشيرا إلى أن حماية الدستور، هي الواجب المقدس للجيش.

بذلك، أراد دوتيرتي تكذيب الشائعات التي زعمت أنه ينوي إدخال تعديلات على الدستور تمدد بقائه في السلطة بعد انتهاء ولايته في 2022.

تجدر الإشارة إلى أن رودريغو دوتيرتي فاز بمنصب الرئاسة في انتخابات عام 2016، وشنّ عدة حملات لمكافحة المخدرات في البلاد، استهدفت المدمنين والمروجين.

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وتفيد الشرطة الفلبينية بأنه تم خلال الفترة المذكورة قتل حوالي 2.4 ألف شخص لهم علاقة بترويج وتهريب المخدرات.

وتثير الطرق المتبعة من دوتيرتي والأمن الفلبيني انتقاد وشجب المجتمع الدولي الذي يتهمه بانتهاك حقوق الإنسان.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين





