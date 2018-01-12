رئيس الفلبين يكشف سبب مضغه للعلكة باستمرار (فيديو)

كشف الرئيس الفليبيني رودريغو دوتيرتي، الذي يعرف عنه أنه يمضغ العلكة باستمرار حتى في الاجتماعات الرسمية، أن هذه العادة تساعده على تسكين آلام ظهره.

ودوتيرتي البالغ من العمر 72 عاما والذي وصل إلى سدة الرئاسة عام 2016، مختلف عن نظرائه بالكثير من العادات والسلوك، مثل حديثه المباشر من دون مواربة وألفاظه النابية وملابسه الغريبة، وأيضا مضغ العلكة باستمرار.

وعلق دوتيرتي يوم الخميس على هذه العادة وقال مازحا: "أفضل هدية يمكن أن أتلقّاها على أفعاله هي العلكة لأنها تسكّن آلامي".

وألمح بذلك إلى أنه مصاب بمشاكل في العمود الفقري، من دون أن يعطي أي تفاصيل.

وكان مقطع مصوّر يظهر فيه دوتيرتي وهو يمضغ العلكة في لقاء مع نظيره الصيني شي جينبينغ، أثار هلعا لدى السلطات اليابانية التي تعتني كثيرا بشؤون البروتوكول، وذلك قبل لقاء له مع الإمبراطور أكيهيتو.

وفي العام 2016، أثارت صورة لدوتيرتي مع ملك كمبوديا نوردوم سيهاموني ظهر فيها وأكمامه مطوية وأحد أزرار قميصه مفتوح، انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الكمبودية حينها.

وفي السنة نفسها، أقرّ دوتيرتي أنه تعاطى في السابق الفنتانتيل، وهو مخدّر قوي يستخدمه عادة مرضى السرطان، وذلك بعد إصابته في حادث على دراجة نارية.

وتحدث دوتيرتي أيضا عن صداع يومي يعاني منه، وعن أمراض أخرى منها اضطرابات قلبية وعائية متصلة بالتدخين، وقد أثار ذلك تكهّنات حول حالة دوتيرتي الصحية الذي يعد الأكبر سنّا من بين الرؤساء الذين تعاقبوا على حكم الفلبين.

المصدر: أ ف ب

ياسين بوتيتي