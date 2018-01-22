طوكيو تجري أول تدريب على إجلاء المدنيين هذا العام

أجرت سلطات طوكيو أول تدريب على إجلاء المدنيين هذا العام، حيث تعرضت العاصمة اليابانية حسب سيناريو التدريب لهجوم صاروخي مفترض.

وشارك في التدريب الذي شمل حديقة للملاهي ومحطة للقطارات في طوكيو نحو 350 شخصا، واستخدمت السلطات خلاله نظام "J-Alert" الخاص بكشف التهديد الصاروخي.

وحسب سيناريو التدريب، فإن عملية الإجلاء يجب ألا تستغرق أكثر 10 دقائق منذ تلقي البلاغ عن التهديد الصاروخي.

وأوضحت وسائل إعلام يابانية أن هذا التدريب يتعلق بشكل أساس بالوضع في شبه الجزيرة، مشيرة إلى أن السلطات اليابانية أجرت أكثر من 20 تدريبا من هذا النوع العام الماضي.

المصدر: "انترفاكس"

ألكسندر توميلين