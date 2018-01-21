صحيفة أمريكية: لدى روسيا نظام دفاع جوي لا مثيل له

نشرت صحيفة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، مقالا، ذكرت فيه أن لدى روسيا نظام دفاع جوي لا مثيل له في العالم هو "بانتسير-اس".

ووفقا للصحيفة الأمريكية، فإن "بانتسير-اس"، (الاسم الرمزي لدى الناتو SA-22 Greyhoud)، الذي تستخدمه روسيا في سوريا، يعتبر وريث نظامي الدفاع الجوي "شيلكا" و"تونغوسكا".

وقد تم تصميم "بانتسير – إس" لصد هجمات مكثفة بمختلف الصواريخ والطائرات دون طيار. والنظام مجهز بمدفعين 30 ملم، قادرة على إطلاق 40 طلقة في الثانية الواحدة.

وتشير الصحيفة، إلى أنه وبالرغم من أن "بانتسير – إس" قد استخدم خلال الأزمة السورية، إلا أن الخبراء لم يعيروه انتباها وكانوا مهتمين أكثر بمنظومة "إس – 400".

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ويعد "بانتسير- إس" خط الدفاع الأخير في نظام الدفاع الجوي. وبالنظر إلى خصوصيات العمليات العسكرية، فإن هذا المجمع ذو أهمية أساسية.

وأشار الخبراء في الصحيفة، إلى أن الحاجة إلى مثل هذه المنظومات، تؤكدها هجمات المسلحين على القاعدة الجوية الروسية "حميميم"، إذ إن استخدام طائرات سلاح الجو ضد الدرون أقل فعالية من المنظومة الروسية.

المصدر: صحيفة إيزفيستيا

إياد قاسم