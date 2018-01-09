المضادات التي استخدمها الروس في إسقاط 13 درونا فوق حميميم

أعلن العسكريون الروس عن إسقاط 7 درونات وإنزال 6 استهدفت قاعدتي حميميم الجوية وطرطوس البحرية شمال غربي سوريا مؤخرا وأحبطوا هجوما عنيفا للإرهابيين، فما المضادات التي استخدموها؟.

منذ أن أعلنت موسكو عن نشر عسكرييها في حميميم، كشفت وزارة الدفاع الروسية عن أنها حصّنت مطار حميميم العسكري السوري، وجعلته قلعة محمية من الجو والبر والبحر.

مسلحو الزمر الإرهابية، حاولوا الاعتداء على حميميم عشية رأس السنة، وأعادوا الكرّة عشية عيد الميلاد الذي تحييه روسيا ليلة الـ8 من يناير، إلا أن الدفاعات الروسية كانت للدرونات بالمرصاد رغم تعويل الإرهابيين عليها، لسرعتها البطيئة والمواد العازلة التي صنعوها منها ظنا منهم أنها ستفلت من عين "بانتسير" الساهرة.

تعرّف على "بانتسير"

"بانتسير"، مخصصة لحماية المنشآت المدنية والعسكرية والدفاع عن بطاريات الصواريخ المضادة للأهداف متوسطة وبعيدة المدى كمنظومات "إس-300" و"إس-400".

وتقدر "بانتسير" على إسقاط جميع الأهداف المعادية كالمقاتلات والمروحيات والطائرات عالية السرعة بلا طيار، وصواريخ "كروز"، كما تستطيع تدمير الأهداف البرية والبحرية ذات الدرع الخفيف، وذلك في محيط 20 كم عنها وعلى ارتفاع يصل إلى 15 كم عن الموقع الصديق المحمي بها.

#СИРИЯ Системой обеспечения безопасности авиабазы #Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения #ВМФ России в г. Тартус в ночь с 5 на 6 января 2018 успешно сорвана попытка атаки террористов с массированным использованием #БПЛАhttps://t.co/nHiUrEWonLpic.twitter.com/6mLX7Ec66d — Минобороны России (@mod_russia) January 8, 2018

مما يميز "بانتسير" كذلك، قدرتها أثناء مرافقتها القوات البرية الصديقة في زحفها على رصد الأهداف الجوية، وضربها ومتابعة 20 هدفا معاديا في آن واحد وإصابة الأهداف الـ4 الأقرب، وهي الأخطر على القوات الصديقة، حيث تنطلق صواريخها لتبلغ سرعة تصل إلى 1300 متر في الثانية.

بين ميزاتها كذلك، أنه يمكن نصبها كبطاريات ثابتة، أو تركيبها على العربات المدولبة أو المجنزرة حسب تضاريس المنطقة المنوي استخدامها فيها، ورغبة الزبون.

التسليح

بجعبة "بانتسير" 12 ماسورة، تحمل صواريخ من نوع 57E6 ومدفعين رشاشين من عيار 30 ملم من نوع 2A38M.

مواصفات صواريخ 57E6

السرعة القصوى 1300 م/ثا

السرعة القصوى للهدف الذي تصيبه 1000 م/ثا

مدى المجدي لإصابة الأهداف من 1,2 إلى 20 كم

ارتفاع الهدف الذي تصيبه من 5 إلى 15 كم

وزن الرأس الحربية 20 كغ

مدافع "بانتسير"

النوع: مدفع مضاد للطيران

العيار 30 مم

قوة النيران 2500 طلقة في الدقيقة لكل مدفع

المدى من 200 إلى 4000 م

الارتفاع من 0 إلى 3000 م

المصدر: RT

صفوان أبو حلا