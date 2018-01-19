موسكو: نأسف لاتباع واشنطن نهج المواجهة بدلا من الحوار

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن أسفه لاتباع واشنطن نهج المواجهة بدلا من الحوار العادي مع روسيا.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي بنيويورك، اليوم الجمعة، تعليقا على استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية الجديدة: "من حيث المبدأ نحن نأسف لأن الولايات المتحدة، بدلا من الحوار الطبيعي بناء على القانون الدولي، تسعى لتأكيد دورها الرائد من خلال مثل هذه المناهج الداعية للمواجهة".

وأضاف لافروف أن روسيا في كل حال مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة، ومستعدة لمناقشة العقائد العسكرية أيضا، مثلما كان الأمر في وقت سابق.

وتابع لافروف قائلا: "أنا على قناعة بأن هناك كثيرا من ذوي التفكير السليم، الذين يفهمون أنه يجب الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي، ويدركون أن كافة المخاطر التي تواجهه يجب التصدي لها، وأن ذلك مستحيل بدون التعاون بين روسيا والولايات المتحدة".

يتبع..