موسكو تنفي معلومات عن انسحاب عسكريين روس من عفرين

نفى سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي معلومات بشأن انسحاب العسكريين الروس من مدينة عفرين شمالي سوريا.

وفي مؤتمر صحفي في نيويورك ردا على سؤال حول مغادرة العسكريين الروس عفرين قال لافروف: "هذه الأنباء قد دحضت في وقت لاحق".

من جانب آخر، أشار وزير الخارجية الروسي إلى أن الولايات المتحدة تشكل أجهزة سلطة بديلة في سوريا في انتهاك لسيادتها.

وفيما يخص التسوية السياسية، أعرب لافروف عن أمله بأن تتخلى المعارضة السورية خلال لقاء فيينا القادم عن المطالبة بتغيير النظام في سوريا.

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يذكر أن وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي أعلن في وقت سابق من الجمعة أنه لا مفر لجيش بلاده من تنفيذ عمليته في عفرين، وأن العملية تقتصر حتى الآن على القصف عبر الحدود دون اجتياح بري.

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وفيما يخص الوجود العسكري الروسي في عفرين، قال جانيكلي إن روسيا ستسحب جميع جنودها من هناك، مؤكدا أن أنقرة ستواصل المحادثات مع موسكو حول العمل العسكري الذي خططت له في عفرين.

وكان رئيس الأركان التركي خلوصي آكار قد زار موسكو بصحبة رئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان، والتقى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وبحث الجانبان عملية عفرين المرتقبة.

المصدر: وكالات

ألكسندر توميلين