انتشار ألف من مقاتلي "بي كا كا" بالقرب من الحدود السورية التركية

أفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن نحو ألف مقاتل من "ب ي د/ بي كا كا" (المصنفتين إرهابيتين في تركيا)، انتشروا في مدينة "تل أبيض" الحدودية مع تركيا.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية موثوقة قولها، إن آليات عسكرية أمريكية وصلت يومي الجمعة والثلاثاء الماضيين، إلى مدينة "تل أبيض" الخاضعة لسيطرة "ب ي د/ بي كا كا" تحت ستار "قوات سوريا الديمقراطية".

وأشارت المصادر إلى أن قوات أمريكية أجرت عمليات استطلاع على الحدود التركية السورية، على مدى يومين، أعقبها انتشار المقاتلين الأكراد التابعين لـ "بي كا كا" بالقرب من معبر "تل أبيض" المقابل لقضاء "أقجة قلعة" التركي.

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وبحسب المصادر ذاتها، فإنه تم نقل الألف مقاتل من بلدة "عين عيسى" الواقعة جنوبي مدينة "عين العرب"، إلى "تل أبيض" بواسطة العديد من السيارات والآليات، وتم توزيعهم على 10 نقاط مراقبة، من بينها قرى "قنيطرة" و"تل فندر" و"سليب" و"خان"، المطلة على الحدود مع تركيا، بمعدل 100 مقاتل في كل نقطة.

المصدر: الأناضول

أحمد باديان