مطالب بالسماح لزعيم كتالونيا السابق بالتصويت من بلجيكا

طالب حزب "معا من أجل كاتالونيا" اليوم الخميس، مجلس رئاسة البرلمان الكتالوني، بالسماح لزعيمه كارليس بوتشديمون الموجود في بلجيكا، بالتصويت لمرشح منصب رئيس الإقليم.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "20 minutos" فإن الحزب طالب أيضا بالسماح لنائبين آخرين بالإدلاء بأصواتهم من بروكسل. معتبرا أنهم يجب أن يشاركوا في التصويت دون الحاجة إلى حضور الاجتماع فعليا.

وأوضحت الصحيفة أن حزبي "الجمهوريون اليساريون في كتالونيا"، و" معا من أجل كتالونيا" متفقان على ترشيح بوتشديمون لرئاسة الإقليم، مؤكدة في الوقت ذاته أنه لكي يتم انتخابه رئيسا للإقليم، فإنه يتعين عليه أن يكون حاضرا في البرلمان أثناء جلسة التصويت، إلا أنّ بوتشديمون يريد أن يظهر عبر الفيديو أو أن يكتب خطابا يقرأ نيابة عنه.

وكان محامي عن البرلمان كتالونيا قد أعلن في وقت سابق أن القانون لا يسمح لبوتشديمون بالتصويت في الانتخابات من بروكسل عن طريق الفيديو، كما لا يجوز له مزاولة مهامه رئيسا للإقليم من الخارج، بل يجب عليه الحضور شخصيا.

يذكر أن إقليم كتالونيا الإسباني، أجرى استفتاء على الاستقلال في 1 أكتوبر/تشرين الأول من العام المنصرم، ولم تعترف به الحكومة ولا المحكمة الدستورية الإسبانيتين.

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وسيطرت السلطات المركزية في إسبانيا بشكل مباشر على الحكم في الإقليم، وأقالت الحكومة الانفصالية، بعد أن صادق مجلس الشيوخ الإسباني على قرار تطبيق المادة الـ 155 من الدستور الإسباني.

وأعلنت مدريد على إثر ذلك نقل مهام رئيس حكومة كتالونيا إلى نائب رئيس الوزراء الإسباني، سورايا ساينز دي سانتا ماريا.

المصدر: نوفوستي

أحمد باديان