موسكو لتيلرسون: التزموا بالقرارات الأممية حول بيونغ يانغ

أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية التزام روسيا بجميع قرارات مجلس الأمن الدولي تجاه كوريا الشمالية وطالب الولايات المتحدة بأن تحذو حذوها على هذا الصعيد.

وقال:"تصريحات المسؤولين الأمريكيين حول الانتهاكات الروسية المزعومة لقرارات مجلس الأمن الدولي تجاه كوريا الشمالية، باطلة ولا أساس لها من الصحة".

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"روسيا ملتزمة بالكامل بجميع قرارات مجلس الأمن وتطالب الدول الأخرى بما فيها الولايات المتحدة بأن تحذو حذوها على صعيد العقوبات وتلتزم بتسوية سياسية ودبلوماسية في شبه الجزيرة الكورية عملا بالقرارات الدولية".

وكان تيلرسون، قد اعتبر أن عدم التزام موسكو الكامل بالعقوبات الأممية المفروضة على بيونغ يانغ، يتجلى "في قطاع الوقود وبعض المجالات الأخرى المحتملة" دون أن يذكر أي تفاصيل إضافية.

المصدر: إنترفاكس

نتاليا عبدالله