تيلرسون: روسيا لا تلتزم بالعقوبات الأممية على كوريا الشمالية

اتهم وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون روسيا بعدم تنفيذ كل عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على كوريا الشمالية بشأن برنامجها للأسلحة النووية، وإحباط بعضها.

وقال تيلرسون في تصريحات للصحفيين عقب مشاركته في مؤتمر وزراء الخارجية في مدينة فانكوفر الكندية حول كوريا الشمالية، "من الواضح لنا أنهم لا ينفذون كل العقوبات وثمة دليل على أنهم ربما يحبطون بعضها".

وأوضح أن عدم التزام موسكو التام بالعقوبات الأممية يتجلّى "في قطاع الوقود وبعض المجالات الأخرى المحتملة" دون أن يذكر تفاصيل إضافية.

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وكان تيلرسون قد أكد في كلمة ألقاها الثلاثاء خلال مؤتمر فانكوفر على استمرار واشنطن في الضغط على بيونغ يانغ، مشيرا إلى أنها اتفقت مع حلفائها على تشديد إجراءات تفتيش السفن المتجهة من وإلى كوريا الشمالية لمنع الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله