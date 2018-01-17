قريبا.. "مسلسل ترامب"

أفادت مجلة Hollywood Reporter، اليوم الأربعاء، بأن شركة Endeavor Content الأمريكية اشترت حقوق إنتاج مسلسل تلفزيوني مبني على الكتاب المثير حول دونالد ترامب من تأليف مايكل وولف.

وبحسب المجلة، فإن قيمة الصفقة تقدر بملايين الدولارات، فيما يتولى إنتاج المسلسل مايكل وولف بنفسه.

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وشهدت كتاب "نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض" الذي طرح في الأسواق في 9 يناير/كانون الثاني، مبيعات قياسية في الولايات المتحدة.

وينقل الكتاب اقتباسات من مساعدين لترامب، بمن فيهم ستيف بانون يعربون فيها عن شكوك جدية حول أهلية ترامب لمهام الرئاسة، بالإضافة لأسرار حول حملة ترامب الانتخابية والفوضى داخل إدارته.

وأثار نشر كتاب وولف غضب الرئيس الأمريكي الذي وصف مؤلفه بـ"المجنون" أما كتابه فقال إنه "مليء بالأكاذيب وبالتحريف وبمصادر غير موجودة".

المصدر: نوفوستي + أ ف ب

قدري يوسف