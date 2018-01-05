مؤلف " نار وغضب" يناقض ترامب

أكد مايكل وولف مؤلف كتاب " نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض"، اليوم الجمعة، أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء تأليفه الكتاب، الأمر الذي ينفيه ترامب.

وقال وولف في مقابلة مع محطة "إن.بي.سي" إنه متمسك بما أورده في الكتاب، وإنه "تحدث مع الرئيس من أجل تأليف الكاتب".

وأضاف وولف: "قطعا تحدثت مع الرئيس(ترامب). لكن لا أعرف إن كان يدرك أن تلك كانت مقابلة أم لا.. بالتأكيد لم يطلب عدم النشر".

وأشار وولف إلى أنه خلال فتره تأليفه للكتاب تحدث أيضا مع "أشخاص يتحدثون مع ترامب بشكل يومي ويتابعون معه العمل دقيقة بدقيقة".

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٥ يناير، ٢٠١٨

وكان ترامب نفى في تغريدة مساء أمس الخميس لقاءه بوولف، قائلا: "لم أسمح بدخول مؤلف الكتاب الزائف إلى البيت الأبيض (في الحقيقة رفضت طلبه عدة مرات). لم أتحدث معه قط بشأن الكتاب".

وتابع ترامب: "الكتاب متخم بالأكاذيب والتصوير المضلل وبالمصادر التي لا وجود لها. ابحثوا في ماضي هذا الشخص وراقبوا ماذا يحدث له ولستيف القذر (ستيف بانون)".

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جدير بالذكر أن وولف أعلن الجمعة عن كتابه الذي يحمل عنوان "نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض"، وأثارت مقتطفات منه عاصفة سياسية خلال الأيام الماضية، ودفعت بعض محامي ترامب للتهديد باتخاذ إجراءات قانونية والسعي لوقف نشر الكتاب.

وصوّر الكتاب، الذي ندد به ترامب ووصفه بأنه "متخم بالأكاذيب"، الوضع في البيت الأبيض بأنه فوضوي وأن الرئيس لم يكن مستعدا للفوز بالرئاسة في 2016، وأن مساعديه يسخرون من ضعف قدرات وولف.

المصدر: رويترز

أحمد باديان