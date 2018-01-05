ترامب يفشل في إيقاف نشر كتاب فاضح

لم تجد محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته، في وقف نشر كتاب "نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض" بل على العكس، إذ قرر الكاتب الاستعجال في نشره اليوم بدلا من يوم الثلاثاء.

وقال الكاتب مايكل وولف على تويتر "يمكنكم شراؤه الجمعة، شكرا سيدي الرئيس".

Here we go. You can buy it (and read it) tomorrow. Thank you, Mr. President. — Michael Wolff (@MichaelWolffNYC) 4 января 2018 г.

ونُشرت مقاطع من الكتاب في العديد من وسائل الإعلام الأربعاء، ما أثار ردا غاضبا من البيت الأبيض.

و حصلت وكالة فرانس برس على نسخة من الرسالة التي وجهها محامي ترامب، تشارلز هاردر، إلى الكاتب وولف، ودار النشر "هنري هولت وشركاه"، جاء فيها "العديد من التصريحات الكاذبة حول ترامب التي لا أساس لها".

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من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، إن الكتاب يتضمن معلومات "غير صحيحة بتاتا".

ويقتبس الكتاب الذي يصور ترامب على أنه جبان وغير مستقر وعديم الخبرة في شؤون المكتب البيضاوي، أقوال حليفه السابق وكبير مستشاريه ستيف بانون، الذي أمره محامو الرئيس كذلك بالكف عن إفشاء معلومات.

ونقل الكتاب عن بانون، الذي غادر البيت الأبيض في أغسطس الماضي قوله، إن تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر في مسألة التدخل الروسي في انتخابات العام 2016 سيركز على غسيل أموال.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله