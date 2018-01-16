الأمم المتحدة: عودة الروهينغا إلى ميانمار يجب أن تكون طوعية

قالت دائرة المفوض السامي لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة إن عودة الروهينغا من بنغلاديش إلى ميانمار يجب أن تتم على أساس طوعي.

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وصرح المتحدث باسم الدائرة أندريه ماخيتشيتش في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الثلاثاء: "أخذت الدائرة بعين الاعتبار نتائج اللقاء بين ممثلي حكومتي بنغلاديش وميانمار الذي جرى أمس (15 يناير/كانون الثاني الجاري) في نايابيداو (عاصمة ميانمار)".

وأضاف: "في أية حالة مرتبطة باللاجئين تعبر الدائرة عن أملها بأن تكون لدى اللاجئين فرصة للعودة إلى منازلهم عندما سيقررون ذلك بأنفسهم. وقبل مناقشة العودة إلى ميانمار أبلغ عدد من الروهينغا المقيمين في بنغلاديش موظفي الدائرة برغبتهم في رؤية التطور الإيجابي للوضع الخاص بوضعهم وجنسيتهم والأمن في ولاية راخين وحصولهم على إمكانية استخدام الحقوق الرئيسية بعد العودة إلى ميانمار".

وأشار ماخيتشيتش إلى ضرورة حل عدد من القضايا الكبيرة وقبل كل شيء تزويدهم بالمعلومات حول الأوضاع في مناطقهم ومعرفة رغباتهم. كما شدد على ضرورة ضمان أمنهم في طريقهم إلى ميانمار وما بعدها.

يذكر أن ميانمار وبنغلاديش اتفقتا، اليوم الثلاثاء، على استكمال عملية عودة الروهينغا المسلمين إلى ميانمار في غضون عامين من بدء عملية إعادة الترحيل.

المصدر: تاس

أولغا رودكوفسكايا