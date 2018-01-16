بنغلاديش وميانمار تتفقان على عودة الروهينغا خلال عامين

اتفقت بنغلاديش وميانمار، اليوم الثلاثاء، على استكمال عملية عودة الروهينغا المسلمين إلى ميانمار في غضون عامين من بدء عملية إعادة الترحيل.

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وتم الاتفاق على ذلك خلال اجتماع بين البلدين لتنفيذ اتفاق وقعاه العام الماضي.

ولم يحدد بيان أصدرته وزارة الخارجية في بنغلاديش موعد بدء العملية، لكنه قال إن مساعي إعادة الروهينغا تقوم على أساس "اعتبار الأسرة وحدة واحدة" وإن ميانمار ستوفر مأوى مؤقتا للعائدين قبل إعادة بناء مساكن لهم.

من جهتها كتبت صحيفة "دايلي ستار" أن الاتفاق يقضي بتنظيم بنغلاديش 5 نقاط الترانزيت التي سيصل اللاجئون منها إلى مخيمين للاستقبال والإيواء المؤقت في أراضي ميانمار.

وكان وزير شؤون الضمان الاجتماعي والانتقال لميانمار فين ميات أفاد سابقا، بأن المخيم الانتقالي لللاجئين الذين مروا بعملية تأكيد شخصياتهم بمخيمات التصفية، قادر على استقبال 30 ألف شخص بوقت واحد. ومن المتوقع أن يتواجد اللاجئون في هذا المخيم لفترة قصيرة وسيعودون بعد ذلك إلى منازلهم.

المصدر: رويترز + نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا