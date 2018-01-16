هاغل: ترامب مصدر إحراج وضرر للولايات المتحدة!

رأى وزير الدفاع الأمريكي الأسبق تشاك هاغل أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمثابة "مصدر إحراج"، ويلحق ضررا كبيرا بالولايات المتحدة على الصعيد الدولي.

وذكر موقع شبكة "CNN" أن هاغل قال في مقابلة مع صحيفة "Lincoln Journal Star" إن الولايات المتحدة والعالم قد دخلا "سنة حاسمة، وعاما من التقلبات وعدم اليقين والخطر الكبير".

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يأتي هذا التصريح بالتزامن مع الضجة الأخيرة التي أثارها ترامب بوصفه عدة دول إفريقية وهايتي خلال اجتماع مغلق حول الهجرة مع أعضاء من مجلس الشيوخ، بأنها "بؤر نفايات".

واتهم وزير الدفاع الأمريكي الأسبق وعضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية نبراسكا، الرئيس الأمريكي بأنه " يقسّم عمداً البلاد والعالم" بالانسحاب من التحالفات والصفقات التجارية مثل الشراكة عبر المحيط الهادي.

كما انتقد هجمات ترامب على أجهزة الاستخبارات الأمريكية، مشيرا إلى أن "الدولة لديها رئيس يقلل من دور هيئات الاستخبارات، وهذا أمر مذهل جدا".

وبشأن برنامج الأسلحة النووية الكورية الشمالية، انحاز هاغل إلى الحوار من دون شروط مسبقة، واصفا التصريحات المتبادلة بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي بشأن "الزر النووي"، بأنها كلام غير مسؤول.

ورأى وزير الدفاع الأمريكي الأسبق أن العالم في الوقت الحالي يشهد بناء نظام عالمي جديد، محذرا من أن السياسة الخارجية الأمريكية الراهنة هي سياسة انقسامات، مذكرا بأن الولايات المتحدة حازت على المركز الأول في أعقاب التغيرات الدولية السابقة.

المصدر: CNN

محمد الطاهر