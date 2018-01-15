ترامب بعد فضيحة "حثالة الدول": أنا أقل الناس عنصرية!

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، إنه "ليس عنصريا" رغم تقارير عن تعليقات مهينة بشأن المهاجرين من هايتي وإفريقيا.

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وردا على سؤال الصحفيين، في نادي ترامب الدولي للغولف، في وست بالم بيتش بفلوريدا، حيث كان يتناول الرئيس الأمريكي العشاء مع زعيم الغالبية الجمهورية بمجلس النواب كيفن مكارثي، "أنا لست عنصريا. أنا أقل شخص عنصري تقابلونه".

وأضاف أنه مستعد للتوصل إلى اتفاق لحماية المهاجرين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" ذكرت أن ترامب أدلى بتصريح عن "البلدان الحثالة" خلال استقباله في مكتبه عددا من أعضاء مجلس الشيوخ للبحث في مشروع قانون حول الهجرة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها، قولها إن ترامب سأل خلال المناقشات "لماذا يأتي كل هؤلاء من حثالة الدول إلى بلادنا؟"، موضحة أنه كان يشير إلى دول إفريقية وهايتي والسلفادور.

ولم ينف البيت الأبيض التصريحات أو يعترض عليها، وقال إن: "بعض الشخصيات السياسية في واشنطن تختار الدفاع عن دول أجنبية، لكن الرئيس ترامب سيعمل دائما من أجل مصلحة الشعب الأمريكي".

المصدر: أ ف ب

رُبى آغا