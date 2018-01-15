إسرائيل تعلن عن ضبط شحنة من البزات العسكرية كانت في طريقها إلى غزة

ضبطت سلطة الموانئ الإسرائيلية في مرفأ أشدود شحنة من الأزياء العسكرية كانت في طريقها من الصين إلى قطاع غزة بينها جعب وأحذية عسكرية ومعاطف حرارية مموهة.

وذكرت السلطات الإسرائيلية أن مفتشي جمارك ميناء أشدود، عثروا على كميات كبيرة من البزات والمعدات العسكرية الفردية، بينها الجعب والأحذية العسكرية والمعاطف الحرارية المموهة داخل حاوية أرسلت من الصين إلى غزة.

وأضافت أن الشخص الذي استورد البزات فلسطيني من قطاع غزة، وكان ينوي استلامها في معبر كرم أبو سالم لولا تحويل الشحنة المضبوطة إلى الأجهزة الأمنية.

المصدر: "سبوتنيك"

ألكسندر توميلين