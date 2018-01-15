استدعاء السفير الأمريكي في نيجيريا بسبب تعليقات ترامب

أعلن وزير خارجية نيجيريا جيفري أونياما، اليوم الاثنين، عن استدعاء السفير الأمريكي في البلاد للحصول على توضيحات بشأن التعليقات المنسوبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد الوزير لوكالة "رويترز" استدعاء السفير الأمريكي ستوارت سيمينغتون، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

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ويأتي ذلك على خلفية الفضيحة التي أثيرت بعد ظهور تقارير إعلامية حول أن دونالد ترامب وصف هايتي والسلفادور ودولا أفريقية بـ "حثالة الدول" خلال اجتماعه مع أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الجمعة الماضي.

ونفى ترامب استخدامه لمثل هذه العبارات، لكن العديد من الدول ومنظمات حقوق الإنسان دانت هذه التصريحات. واستدعى بعض الدول سفراء الولايات المتحدة لديها، كما طالب الاتحاد الأفريقي واشنطن بتقديم اعتذار.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف